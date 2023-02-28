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Сегодня, 19:59

Роналду стал лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии в феврале, сообщила пресс-служба лиги в Twitter.

В этом месяце 38-летний форвард забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах чемпионата страны.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Португалец подписал контракт с саудовским клубом на 2 года.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 43 очка в 18 матчах.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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