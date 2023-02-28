Роналду стал лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии в феврале, сообщила пресс-служба лиги в Twitter.

В этом месяце 38-летний форвард забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 4 матчах чемпионата страны.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Португалец подписал контракт с саудовским клубом на 2 года.

«Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 43 очка в 18 матчах.