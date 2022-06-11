Черчесов рассказал о новичках «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о новичках венгерской команды.

— О новичках. Их пока трое, верно?

— Да. Причем защитник Mатс Кнустер и игрок группы атаки Адама Траоре даже принимали участие в контрольном матче, в котором одержана победа над одной из словенских команд низшего дивизиона со счетом 8:0. Голландец пришел к нам из «Хераклеса», ну а Траоре известен по тираспольскому «Шерифу» — хотели взять малийца еще зимой, но тогда не получилось. Рады, что теперь Адама с нами.

Обоим новичкам еще предстоит привыкнуть к требованиям и нагрузкам, но опять же рассчитываем, что ко второму сбору это произойдет. Ну и на днях из Бельгии подъехал француз Ксавье Мерсье. Не исключено, что хавбек получит какое-то время 12 июня во встрече против македонской «Шкендии», ну или выйдет на поле 14-го против соперника из чемпионата Румынии.

5 июля «Ференцварош» проведет свой первый официальный матч в новом сезоне — в первом отборочном раунде Лиги чемпионов-2022/23.