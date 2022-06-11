Черчесов рассказал подробности предсезонной подготовки «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о подготовке венгерской команды к началу сезона, который начнется для клуба матчем 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

— Начали работать 5 июня, а завершим этот этап 15-го, — говорит Черчесов. — Накануне пройдет третий контрольный матч, потом с утра проведем тренировку и вернемся в Будапешт.

— Как далеко это место от венгерской столицы? Бывали здесь раньше с другими командами?

— Добирались сюда где-то 3,5 часа, комплекс находится на территории Австрии, но недалеко от границы со Словенией. Именно в ней расположен небольшой стадиончик, где проводим игры. Никогда раньше не привозил свои команды в этот отель, хотя местность, конечно, знаю неплохо. Когда руководство предложило на выбор три варианта, выбрал именно этот. Отсюда недалеко до Будапешта, от которого до нас могут быстро добраться восстановившиеся травмированные и новички. Вот, кстати, один прибыл на днях.

5 июля «Ференцварош» проведет свой первый официальный матч в новом сезоне — в первом отборочном раунде Лиги чемпионов-2022/23.