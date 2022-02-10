Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в четвертьфинал Кубка Венгрии

Черчесов сообщил, что в «Ференцварош» может перейти футболист из Южной Америки

В среду «Ференцварош» победил клуб первого дивизиона «Вашаш» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Венгрии и вышел в следующую стадию турнира. Свой комментарий «СЭ» дал главный тренер команды из Будапешта Станислав Черчесов.

— Мы внесли определенные перестановки в состав по сравнению с предыдущей встречей («Ференцварош» со счетом 0:3 уступил на своем поле «Пакшу» в игре 19-го тура национального первенства. — Прим. Г.К.). Мне понравилось, что команда предстала против «Вашаша» единым механизмом, так что наш успех заслуженный, — сказал Черчесов. — Соперником по четвертьфиналу станет «Гонвед». Выступим в гостях, но пока не знаю точной даты.

— В ближайшее время может появиться новичок из Южной Америки — он уже проходит медосмотр. Возможно, будет и еще одно приобретение. Трансферное окно закрывается в начале следующей недели, а уже в воскресенье нас ждет матч 20-го тура чемпионата с «Залаэгерсегом», — добавил Черчесов.

58-летний Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года.