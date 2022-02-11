Ребров шестой месяц подряд стал лучшим тренером чемпионата ОАЭ

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров признан лучшим тренером декабря и января в чемпионате ОАЭ.

В декабре команда под руководством украинского специалиста добыла две победы и сыграла вничью. В январе — выиграла и проиграла по разу.

Напомним, Ребров возглавил «Аль-Айн» летом 2021 года после того, как покинул венгерский «Ференцварош».

На данный момент его команда занимает первое место в чемпионате ОАЭ и опережает ближайшего преследователя на шесть очков.