Полузащитник «Словацко» Владислав Лёвин, дебютировавший за свою новую команду, поделился с «СЭ» впечатлениями от выхода в полуфинал Кубка Чехии по футболу.

В четвертьфинальном матче «Словацко» в серии пенальти одержал победу в гостях над «Сигмой» (0:0, пен. — 2:4). Лёвин вышел на замену на 62-й минуте и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти.

— Получился очень драматичный и напряженный матч. Настоящая кубковая игра, в которой никто не хотел уступать. Все бились, и неудивительно, что дело дошло до серии пенальти. Хотя в конце второго тайма соперник бил пенальти, потом такой же шанс был у нас уже в дополнительное время, но забить никто так и не смог. Все решилось в серии 11-метровых, где мы оказались лучше. Тяжело ли было входить в такую игру? Нет, все в порядке. Прекрасно знаю чешскую Лигу, выступаю здесь не первый год, поэтому никаких проблем не было. Как проходит адаптация в новой команде? Все отлично. Сейчас нас ждет важнейшая игра с пражской «Славией». Выйти в полуфинал Кубка очень приятно, но можно сказать, что уже начали подготовку к игре со «Славией», которая является одним из лидеров чемпионата, — сказал 26-летний полузащитник.

Лёвин — воспитанник московского «Динамо», двукратный победитель молодежного первенства. В чемпионате Чехии он сыграл более 80 матчей. Этой зимой полузащитник подписал контракт со «Словацко», который борется за место в еврокубках.