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Сегодня, 02:27

Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в первом туре чемпионата Венгрии

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча первого тура чемпионата Венгрии против Академии Пушкаша (1:0).

«Мы прекрасно понимали, что это будет сложный матч, так как Академия Пушкаша является серьезным конкурентом. Было видно, что отборочные матчи Лиги чемпионов не прошли для нас бесследно, ответный матч в Братиславе очень вымотал игроков не только физически, но и эмоционально. Именно поэтому мы собрали новый стартовый состав. Я рад, что мы начали новый сезон с победы.

В ближайшем матче «Ференцварош» сыграет с «Карабахом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 21:00 мск.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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