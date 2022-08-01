Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в первом туре чемпионата Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвел итоги матча первого тура чемпионата Венгрии против Академии Пушкаша (1:0).

«Мы прекрасно понимали, что это будет сложный матч, так как Академия Пушкаша является серьезным конкурентом. Было видно, что отборочные матчи Лиги чемпионов не прошли для нас бесследно, ответный матч в Братиславе очень вымотал игроков не только физически, но и эмоционально. Именно поэтому мы собрали новый стартовый состав. Я рад, что мы начали новый сезон с победы.

В ближайшем матче «Ференцварош» сыграет с «Карабахом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 21:00 мск.