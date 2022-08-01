Месси поздравил Суареса с переходом в «Насьональ»

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поздравил бывшего одноклубника по «Барселоне» Луиса Суареса с переходом в «Насьональ». В этом клубе уругваец начинал свою карьеру.

«Привет! Крепко обнимаю тебя! Желаю тебе всего наилучшего в новом этапе твоей карьеры.

Знаю, насколько для тебя важно вернуться в «Насьональ», в свою родную страну спустя такое долгое время", — сказал Месси в Twitter.

Два последних сезона футболист выступал за мадридский «Атлетико», с которым у нападающего истек контракт 30 июня.

В прошлом сезоне Суарес провел 45 матчей за «Атлетико» и забил 13 голов.