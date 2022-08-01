Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:09

«Ди Си Юнайтед» обыграл «Орландо», забив два гола в добавленное время. Это первая победа под руководством Руни

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Орландо Сити» со счетом 2:1.

На гол Жуниора Урсо хозяева ответили голами Криса Даркина и Таксиархиса Фунтаса. Оба гола «Юнайтед» забили после 90-й минуты.

Эта победа стала первой для Уэйна Руни в качестве главного тренера «Ди Си Юнайтед». 36-летний англичанин возглавил клуб 12 июля.

После этого матча «Ди Си Юнайтед» с 21 очком занимает последнее место в Восточной конференции, «Орландо Сити» с 30 очками — на пятой строчке.

Уэйн Руни
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова начал с победы новый сезон чемпионата Венгрии

Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» в первом туре чемпионата Венгрии
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости