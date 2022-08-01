«Ди Си Юнайтед» обыграл «Орландо», забив два гола в добавленное время. Это первая победа под руководством Руни

«Ди Си Юнайтед» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Орландо Сити» со счетом 2:1.

На гол Жуниора Урсо хозяева ответили голами Криса Даркина и Таксиархиса Фунтаса. Оба гола «Юнайтед» забили после 90-й минуты.

Эта победа стала первой для Уэйна Руни в качестве главного тренера «Ди Си Юнайтед». 36-летний англичанин возглавил клуб 12 июля.

После этого матча «Ди Си Юнайтед» с 21 очком занимает последнее место в Восточной конференции, «Орландо Сити» с 30 очками — на пятой строчке.