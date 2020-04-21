Чемпионат Фарерских островов возобновится 9 мая

Чемпионат Фарерских островов по футболу начнется 9 мая, сообщает NRK. Планировалось, что старт турнира состоится 8 мая, но он был отложен из-за коронавируса. В стране 185 зараженных, летальные случаи отсутствуют.

По последним данным, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии