Чалов и еще несколько игроков «Базеля» после поражения на тренировке поработали официантами
Игроки «Базеля» провели на сборе команды товарищеский матч между собой.
По итогам матча проигравшая команда провела ужин в роли официантов. В числе проигравших оказался форвард Федор Чалов, арендованный швейцарской командой у ЦСКА.
Ранее 24-летний россиянин выразил желание остаться в «Базеле».
«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
... leider gibt es immer auch Verlierer — danke f?rs Servieren ???#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive https://t.co/qSocRxOAdo pic.twitter.com/zCfDKC1aop— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 23, 2022
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