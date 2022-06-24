Чалов и еще несколько игроков «Базеля» после поражения на тренировке поработали официантами

Игроки «Базеля» провели на сборе команды товарищеский матч между собой.

По итогам матча проигравшая команда провела ужин в роли официантов. В числе проигравших оказался форвард Федор Чалов, арендованный швейцарской командой у ЦСКА.

Ранее 24-летний россиянин выразил желание остаться в «Базеле».

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.