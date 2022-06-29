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Сегодня, 17:25

Бывший защитник «Зенита» Кришито перешел в «Торонто»

Иван Шитик
Корреспондент
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Доменико Кришито.
Фото ФК &quot;Торонто&quot;.

Бывший защитник «Зенита» и экс-капитан «Дженоа» Доменико Кришито продолжит карьеру в МЛС. Он подписал контракт с клубом «Торонто», сообщает сайт команды.

Соглашение с 35-летним Кришито рассчитано на один сезон.

Напомним, что ранее новичком «Торонто» стал другой известный итальянский футболист — нападающий Лоренцо Инсинье.

По итогам прошедшего сезона «Дженоа» вылетел из серии А. В следующем сезоне команда будет играть во второй по силе лиге Италии.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.

Доменико Кришито
ФК Дженоа
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