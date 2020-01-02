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Бывший игрок «Эвертона» официально сменил Липпи во главе сборной Китая

15:50

Ли Те назначен главным тренером сборной Китая, сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации. 42-летний специалист работал исполняющим обязанности главного тренера с ноября прошлого года после отставки Марчелло Липпи.

Ранее Ли Те возглавлял «Хэбэй Чжунци», а с 2018 года также руководит клубом «Ухань Чжоэр».

В качестве футболиста Ли Те выступал за ряд китайских клубов, а также английские «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед».

Во втором раунде отборочного турнира ЧМ-2022 Китай после трех игр занимает второе место с 7 очками в трех играх.

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