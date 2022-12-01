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Сегодня, 19:51

Радосавлевич: «Дзюба еще может помочь различным клубам, но вопрос в том, какая у него мотивация»

Мария Гусева
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Бывший футболист сборной Словении Александар Радосавлевич высказался о будущем российского нападающего Артема Дзюбы.

«Последний год я не следил за Дзюбой и не знаю, в каком он сейчас находится состоянии. Раньше это был отличный игрок, но все зависит от его формы. Лично я в 34 году закончил карьеру, но здесь важно только то, как он сам себя чувствует. Конечно, Дзюба еще может помочь различным клубам, в том числе, и европейским, но вопрос в том, какая у него мотивация», — цитирует «РБ Спорт» Радосавлевича.

34-летний Дзюба является свободным агентом. Нападающий с августа выступал за «Адану Демирспор». В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с клубом.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Футбол
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