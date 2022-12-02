Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:11

«Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Насром» за Криштиану Роналду

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Еще один клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» хочет составить конкуренцию «Аль-Насру» в борьбе за португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Во вторник, 30 ноября, стало известно, что «Аль-Наср» предложил 37-летнему футболисту контракт на 2,5 года, по которому игрок может заработать 500 миллионов евро.

«Сейчас, во время чемпионата мира, ничего не решится, но за кулисами уже кое-что происходит. Еще один клуб, который хочет подписать Криштиану, — «Аль-Хиляль». К Роналду уже обращались люди, близкие к этой команде. Руководство «Аль-Хиляля» готово сделать ему сумасшедшее предложение, но есть один интересный момент. Как мне сказали, «Аль-Хиляль» не может подписывать игроков в январе. Трансфер будет возможен только летом. В связи с этим сейчас переговоры проходят очень сложно. Вот почему «Аль-Наср» старается как можно быстрее решить вопрос с Роналду. Но «Аль-Хиляль» тоже заинтересован и хотел бы подписать Криштиану. Посмотрим, что произойдет, но приоритет для Роналду — найти клуб как можно быстрее и желательно в Европе. Если такой возможности не будет, тогда у «Аль-Насра» больше шансов, чем у «Аль-Хиляля» в борьбе за Криштиану. Посмотрим, будут ли европейские клубы пытаться подписать его этой зимой», — заявил Романо в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

В сезоне-2022/23 Роналду забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед». 22 ноября английский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. В данный момент португалец является свободным агентом.

ФК Аль-Хиляль
Криштиану Роналду
Футбол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Марочко заявил о панике офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Украинские беженцы пожаловались на условия жизни на круизном лайнере
Reuters сообщило о планах Airbus полностью отказаться от титана из России
Как получить грант
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: разрыв во время ЧМ-2022
В «Реале» прокомментировали новость, что Роналду предлагал свои услуги клубу
Агент Барбоза рассказал, что Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу»
Кавазашвили: «Пускай Месси и Роналду заработают, они уже пожилые»
200 миллионов евро в год. Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории?
Барбоза — о возможном переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Это бы означало, что он не хочет играть в большой футбол»
Фонд Пеле наградил Роналду за «выдающиеся достижения на поле и вне его»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радосавлевич: «Дзюба еще может помочь различным клубам, но вопрос в том, какая у него мотивация»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости