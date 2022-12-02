«Аль-Хиляль» поборется с «Аль-Насром» за Криштиану Роналду

Еще один клуб из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» хочет составить конкуренцию «Аль-Насру» в борьбе за португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Во вторник, 30 ноября, стало известно, что «Аль-Наср» предложил 37-летнему футболисту контракт на 2,5 года, по которому игрок может заработать 500 миллионов евро.

«Сейчас, во время чемпионата мира, ничего не решится, но за кулисами уже кое-что происходит. Еще один клуб, который хочет подписать Криштиану, — «Аль-Хиляль». К Роналду уже обращались люди, близкие к этой команде. Руководство «Аль-Хиляля» готово сделать ему сумасшедшее предложение, но есть один интересный момент. Как мне сказали, «Аль-Хиляль» не может подписывать игроков в январе. Трансфер будет возможен только летом. В связи с этим сейчас переговоры проходят очень сложно. Вот почему «Аль-Наср» старается как можно быстрее решить вопрос с Роналду. Но «Аль-Хиляль» тоже заинтересован и хотел бы подписать Криштиану. Посмотрим, что произойдет, но приоритет для Роналду — найти клуб как можно быстрее и желательно в Европе. Если такой возможности не будет, тогда у «Аль-Насра» больше шансов, чем у «Аль-Хиляля» в борьбе за Криштиану. Посмотрим, будут ли европейские клубы пытаться подписать его этой зимой», — заявил Романо в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

В сезоне-2022/23 Роналду забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед». 22 ноября английский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом. В данный момент португалец является свободным агентом.