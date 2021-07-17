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«Брюгге» обыграл «Генк» в матче за Суперкубок Бельгии

17 июля 2021, 23:44
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В матче за Суперкубок Бельгии «Брюгге» выиграл у «Генка» (3:2).

В составе победителей отличились Матей Митрович, Ноа Ланг (с пенальти) и Клинтон Мата. У гостей забивали Тео Бонгонда и Йере Уронен.

«Брюгге» выиграл Суперкубок в 16-й раз в своей истории и лидирует по этому показателю.

Суперкубок Бельгии

«Брюгге» — «Генк» — 3:2 (1:1)

Голы: Митрович, 45+3, Ланг, 48, с пенальти, Мата, 50 — Бонгонда, 44, Уронен, 90+3

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Евгений Петров все материалы автора

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