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Матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» перенесен из-за непогоды

03:51
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Матч регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами» перенесен из-за непогоды, сообщает Twitter команды.

Матч должен был начаться в 2:00 мск, однако из-за дождя и грозы начало было отложено.

Перед этим матчем «Ред Буллз» занимает 17 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Интер» с 8 очками — на 13-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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