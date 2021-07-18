Матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» перенесен из-за непогоды
03:51
Матч регулярного чемпионата МЛС между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Интер Майами» перенесен из-за непогоды, сообщает Twitter команды.
Матч должен был начаться в 2:00 мск, однако из-за дождя и грозы начало было отложено.
Перед этим матчем «Ред Буллз» занимает 17 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Интер» с 8 очками — на 13-й строчке.
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