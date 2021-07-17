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«Ракув» по пенальти обыграл «Легию» в матче за Суперкубок Польши

17 июля 2021, 23:23
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В матче за Суперкубок Польши «Ракув» победил «Легию» (1:1, пенальти — 3:4).

В составе «Ракува» на 10-й минуте открыл счет Фран Тудор. Азербайджанский форвард Махир Эмрели на 90+3-й минуте сравнял результат. В серии пенальти ченстоховский клуб был точнее.

«Ракув» выиграл Суперкубок впервые в своей истории. В прошлом сезона команда также впервые стала победителем Кубка Польши.

Суперкубок Польши

«Легия» — «Ракув» — 1:1, (0:1, 1:0). Пенальти — 3:4

Голы: Эмрели, 90+3 — Тудор, 10

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Евгений Петров все материалы автора

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