Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:04

Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты за 9 тысяч долларов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты на матч клуба по завышенной цене.

По информации Onda Cero, новичок клуба Лионель Месси может дебютировать за команду в игре Кубка североамериканской лиги против мексиканского «Крус Асуль» 21 июля. Болельщики «Интера Майами» перепродают билеты на эту встречу за 9 тысяч долларов.

Месси объявил о своем переходе в среду 7 июня. 3 июня аргентинец покинул «ПСЖ». Он выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
2
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Интер Майами» после заявления Месси обошел все клубы НФЛ, МЛБ, НХЛ и МЛС по количеству подписчиков в Instagram
«Приезд Месси отправит МЛС на Луну или даже дальше». Мировые СМИ — о трансфере Лео в «Интер Майами» Бекхэма
Доля в клубе и отчисления от партнеров лиги, Бускетс и Ди Мария в качестве партнеров. Почему Месси выбрал Америку
«Интер Майами» набрал более 3,5 миллиона подписчиков после перехода Месси
Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва трансфера Месси
«Было очень много вранья». Месси обижен на «Барселону» и выбрал США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема: «Собираюсь оставить в «Аль-Иттихаде» наследие. Покажу все, что делал в Европе»
Новости
RSS RSS
Все новости