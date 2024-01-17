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Сегодня, 19:18

«Армянский Грилиш». Реакция болельщиков «Ференцвароша» на переход Севикяна

Болельщики «Ференцвароша» сравнили Севикяна с Грилишем
Микеле Антонов
Корреспондент
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Сегодня, 17 января полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян перешел в «Ференцварош». Болельщики венгерской команды очень бурно втретили новичка и даже сравнили его со звездой «Манчестер Сити» Джеком Грилишем.

«Грилиш, это ты?»

«Армянский Грилиш».

«Наконец-то, я так долго ждал, топ-игрок, добро пожаловать в «Ференцварош», Севикян!»

«Ты будешь блистать на поле!» — гласят комментарии болельщиков «Ференцвароша» под публикацией о переходе Севикяна в соцсетях.

Как информирует пресс-служба нижегородцев, венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за команду РПЛ 24 матча, в которых забил 7 мячей.

ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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