Севикян перешел из «Пари НН» в «Ференцварош»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян перешел в «Ференцварош».

Как информирует пресс-служба нижегородцев, венгерский клуб воспользовался опцией выкупа игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за команду РПЛ 24 матча, в которых забил 7 мячей.