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Сегодня, 20:30

В «Ференцвароше» объяснили, почему решили пригласить Севикяна в клуб

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе полузащитника Эдгара Севикяна.

«У нас хороший скаутский отдел, который следит за многими лигами и игроками персонально, согласно профайлам, которые мы составляем. Эдгар нам здорово подходит, у него большой потенциал, чтобы развиваться и в конечном итоге вырасти в отличного футболиста. Поэтому мы постарались сделать все, чтобы он оказался у нас», — сказал Хайнал «СЭ».

Эдгар Севикян. «Видел, что Севикяна уже сравнивают с Грилишем. Желаю Эдгару всяческих успехов!» Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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