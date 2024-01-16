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Сегодня, 18:05

Олег Василенко стал главным тренером грузинского «Телави»

Руслан Минаев
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Олег Василенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Олег Василенко возглавил «Телави», сообщается в соцсетях грузинского клуба. Срок контракта с 50-летним специалистом не уточняется.

«Многие могут не понять меня в Грузии, и поверьте, я готов к критике, однако у меня много друзей в Грузии, и я исполнил свое давнее желание. Повторю, я пришел сюда для успеха и хочу вывести футбольный клуб «Телави» в Европу и поиграть в еврокубках», — сказал Василенко после подписания контракта.

22 ноября 2023 года «Алания» объявила об отставке Василенко. Он возглавил клуб из Владикавказа в марте 2023 года. Под руководством тренера команда провела 31 матч — 14 побед, 11 ничьих и 6 поражений.

«Телави» завершил сезон чемпионата Грузии на 8-м месте, набрав 37 очков. В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе чемпионата страны команда обыграла в двух матчах «Спраери» со счетом 5:1.

Футбол
Олег Василенко
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