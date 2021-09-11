Дубль Батшуайи помог «Бешикташу» обыграть «Йени Малатьяспор»
«Бешикташ» победил «Йени Малатьяспор» (3:0) в матче четвертого тура чемпионата Турции.
В составе победителей дубль сделал Миши Батшуайи. Еще один мяч забил Жорж-Кевин Н'Куду.
«Бешикташ» набрал десять очков и занимает первое место. У «Йени Малатьяспора» шесть очков и девятое место.
Чемпионат Турции. Суперлига
4-й тур
«Бешикташ» — «Йени Малатьсяпор» — 3:0 (2:0)
Голы: Батшуайи, 7, 52, Н'Куду, 10
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