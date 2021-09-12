«Спортинг» и «Порту» сыграли вничью
«Спортинг» сыграл вничью с «Порту» (1:1) в матче пятого тура чемпионата Португалии.
У хозяев отличился Нуну Сантуш, у гостей — Луис Диас. «Порту» остался в меньшинстве на 87-й минуте после удаления Тони Мартинеса.
Обе команды имеют по 11 очков и делят второе-третье места. Лидирует «Бенфика» — 15 очков.
Чемпионат Португалии
5-й тур
«Спортинг» — «Порту» — 1:1 (1:0)
Голы: Нуну Сантуш, 16 — Луис Диас, 71
Удаление: Тони Мартинес («Порту»), 87
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