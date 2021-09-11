«Легия» перед матчем со «Спартаком» проиграла «Шленску» в чемпионате Польши
«Шленск» победил «Легию» (1:0) в матче седьмого тура чемпионата Польши.
Единственный мяч на 84-й минуте забил испанский форвард Виктор Гарсия. «Легия» с шестью очками занимает 15-е место.
Варшавский клуб — соперник «Спартака» по Лиге Европы. 15 сентября красно-белые будут принимать «Легию» в матче первого тура группового турнира. Начало в 17.30 по московскому времени.
Чемпионат Польши. Экстракласа
7-й тур
«Шленск» — «Легия» — 1:0 (0:0)
Гол: Гарсия, 84
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