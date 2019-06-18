"Бенфика" опровергла информацию о продаже Феликса в "Атлетико"

"Бенфика" выступила с официальным заявлением относительно возможного трансфера полузащитника Жоау Феликса в "Атлетико".

Ранее сообщалось, что мадридский клуб активирует пункт об отступных в контракте 19-летнего футболиста в размере 120 миллионов евро.

– В свете новостей, опубликованных в последние часы, "Бенфика" уточняет: это неправда, что сейчас идет какой-либо переговорный процесс относительно возможного трансфера футболиста Жоау Феликса, – говорится в заявлении.

Условия переговоров являются публичными и известными, учитывая пункт об отступных в размере 120 миллионов евро.

Более серьезными и заслуживающими нашего самого яростного отрицания являются ложные новости о комиссии в 30 процентов, которые, к сожалению, были опубликованы в Португалии газетой A Bola с намерениями и целями, которые нам неизвестны. Мы повторяем: эта информация является абсолютно ложной, абсурдной и имеет явные предумышленные намерения в отношении репутации и достоинства "Бенфики".