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Сегодня, 18:32

Гладилин: «Благодаря «Спартаку» Тедеско теперь главный тренер национальной команды Бельгии»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Для Тедеско сборная Бельгии — это испытание. Работать в клубе — одно, а сборная — это другой стиль работы. Если с Тедеско заключает контракт такая серьезная федерация, как Бельгия, значит, она все продумала. Тедеско созрел для хорошей работы в клубе, но насчет сборной не знаю.

Он сделал себе имя именно в «Спартаке», поэтому можно сказать, что благодаря нашему клубу Доменико теперь главный тренер национальной команды Бельгии. Лично я не симпатизирую этой сборной» , — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-blagodarya-spartaku-tedesko-stal-glavny-m-trenerom-sbornoj-bel-gii/
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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