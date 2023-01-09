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Сегодня, 15:39

Барбоза считает, что назначение Мартинеса на пост тренера Португалии вызывает большой скептицизм

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение испанца Роберто Мартинеса на пост главного тренера сборной Португалии.

«В Португалии скептично относятся к такому назначению. Потому что в Португалии есть очень много тренеров, которые успешно работают как здесь, так и за рубежом. Вызывает удивление, почему наша федерация решила не выбирать португальского тренера. Это вопрос, который обсуждают все. Его назначение вызывает большой скептицизм. В Португалии есть ряд молодых тренеров, который могли бы возглавить сборную», — сказал Барбоза «СЭ».

Испанский специалист работал в сборной Бельгии с 2016 по 2022 год. На ЧМ-2018 его команда заняла третье место. На мировом первенстве в Катаре бельгийцы не смогли выйти в плей-офф турнира, после этого Мартинес объявил о том, что покидает пост главного тренера команды.

Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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