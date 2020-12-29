«Антальяспор» Кудряшова разгромили со счетом 6:0 в чемпионате Турции

«Антальяспор» дома уступил «Хатайспору» (0:6) в матче 15-го тура чемпионата Турции. Игра должна была состояться вчера, но была перенесена — из-за сильного дождя поле было залито водой.

Российский защитник хозяев Федор Кудряшов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Известный немецкий форвард Лукас Подольски также вышел в старте, его заменили на 64-й минуте. В составе победителей покер сделал Аарон Бупендза.

«Антальяспор» после этой игры занимает 15-е место в чемпионате Турции, имея в активе 17 очков.

Чемпионат Турции. Суперлига

15-й тур

«Антальяспор» — «Хатайспор» — 0:6 (0:5)

Голы: Бупендза, 8, 17, 21, 45+1, Дэвид, 35, Айдын, 90