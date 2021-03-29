Бывший форвард сборной Франции Анри рассказал о возможном возвращении в соцсети

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри рассказал, почему принял решение удалить аккаунты в соцсетях и сможет ли вернуться в них в будущем.

«В данный момент это небезопасное место. Я говорю об издевательствах, домогательствах, люди кончают жизнь самоубийством из-за этого. Трудно искоренить все, но может ли это быть безопаснее? Это отличный инструмент, но люди используют его как оружие.

Я бы хотел увидеть запрет анонимных учетных записей, введение возрастных ограничений и идентификацию, необходимую для создания учетной записи, чтобы обеспечить ответственность за то, что говорят люди. Почему это не может быть номер паспорта?

Я знаю, что люди скажут про свободу слова. Буду честен и уже упоминал, что это отличный инструмент, но может ли он быть безопасным? Неужели людям не страшно? Издевательства, притеснения, хейт из-за того, как вы выглядите.

Вернусь в соцсети, когда они станут безопаснее», - цитирует Анри The Sun.

26 марта Тьерри Анри на своей странице в Twitter сообщил, что уходит из соцсетей, из-за расизма на этих платформах. На следующий день футболист удалил все свои аккаунты, на которые были подписаны более 15 миллионов человек.