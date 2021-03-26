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Анри объявил об уходе из соцсетей

15:13
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Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри 26 марта на своей странице в Twitter сообщил, что уходит из соцсетей.

«Всем привет. Завтра утром я удаляю все свои аккаунты в соцсетях до того момента, когда руководители не урегулируют свои платформы с такой же энергией и целеустремлённостью, с которой делают это, когда видят нарушение авторских прав. Соцсети стали платформами, где развивается расизм. Каждый может создать аккаунт, а потом обижать всех и вся», — написал Анри.

Тьерри Анри — главный тренер «Монреаля». В прошлом сезоне «Импакт» занял девятое место в Восточной конференции MLS.

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