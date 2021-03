Анри объявил об уходе из соцсетей

Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри 26 марта на своей странице в Twitter сообщил, что уходит из соцсетей.

«Всем привет. Завтра утром я удаляю все свои аккаунты в соцсетях до того момента, когда руководители не урегулируют свои платформы с такой же энергией и целеустремлённостью, с которой делают это, когда видят нарушение авторских прав. Соцсети стали платформами, где развивается расизм. Каждый может создать аккаунт, а потом обижать всех и вся», — написал Анри.

Тьерри Анри — главный тренер «Монреаля». В прошлом сезоне «Импакт» занял девятое место в Восточной конференции MLS.

Hi Guys



From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright... pic.twitter.com/gXSObqo4xg