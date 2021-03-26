Анри объявил об уходе из соцсетей
Бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри 26 марта на своей странице в Twitter сообщил, что уходит из соцсетей.
«Всем привет. Завтра утром я удаляю все свои аккаунты в соцсетях до того момента, когда руководители не урегулируют свои платформы с такой же энергией и целеустремлённостью, с которой делают это, когда видят нарушение авторских прав. Соцсети стали платформами, где развивается расизм. Каждый может создать аккаунт, а потом обижать всех и вся», — написал Анри.
Тьерри Анри — главный тренер «Монреаля». В прошлом сезоне «Импакт» занял девятое место в Восточной конференции MLS.
Hi Guys— Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021
From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright... pic.twitter.com/gXSObqo4xg
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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