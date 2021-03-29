Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»
15:45
Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна продлил контракт с греками, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 29 марта.
36-летний француз будет выступать за «Олимпиакос» до конца следующего сезона.
В нынешнем розыгрыше суперлиги Вальбуэна провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.
? ??? ??? ??? ?? ??? ??? !!! / @MathieuVal8 has renewed with Olympiacos FC! ???#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oeJzqV4I4T— Olympiacos FC (45?) (@olympiacosfc) March 29, 2021
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