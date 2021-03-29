Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна продлил контракт с греками, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 29 марта.

36-летний француз будет выступать за «Олимпиакос» до конца следующего сезона.

В нынешнем розыгрыше суперлиги Вальбуэна провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.