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Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»

15:45
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Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна продлил контракт с греками, сообщает клубная пресс-служба в Twitter 29 марта.

36-летний француз будет выступать за «Олимпиакос» до конца следующего сезона.

В нынешнем розыгрыше суперлиги Вальбуэна провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 6 результативных передач.

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