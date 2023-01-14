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Сегодня, 07:58

Митроглу завершил карьеру в 34 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Костас Митроглу.
Фото Global Look Press

Нападающий Константинос Митроглу принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает Record. В марте ему исполнится 35 лет.

Бывший нападающий сборной Греции с 1 июля оставался без клуба после того, как покинул «Арис». Форвард присоединился к немецкому любительскому клубу «Рердт-Шепхюйзен». В Германии живет семья футболиста.

Ранее Митроглу выступал за ПСВ, «Галатасарай», «Бенфику», «Марсель», «Фулхэм» и «Олимпиакос». За сборную Греции он играл с 2009 года. На его счету 17 голов в 65 матчах.

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