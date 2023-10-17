Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:00

Кержаков рассказал, как изменил взгляд на поступки Спаллетти: «По-другому теперь смотрю абсолютно на все»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лучано Спаллетти.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лучшими тренерами в своей карьере и как он изменил взгляды на поступки Лучано Спаллетти в период работы в «Зените».

— Кого считаете лучшим тренером, с которым работали за всю карьеру?

— Всегда за рамки вывожу Юрия Морозова, потому что он дал мне путь в большой футбол. Если же анализировать тех, с кем работал, уже будучи взрослым игроком, то в клубном футболе это Лучано Спаллетти.

— Вот как! А ведь в какой-то момент вы отзывались о нем не лучшим образом, упрекали в двуличии. Став тренером, пересмотрели взгляд на его тогдашние поступки?

— Конечно! По-другому теперь смотрю абсолютно на все. Понимаю, что игрок отвечает только за себя, а тренер — и за команду, и за результат. Тогда мне казалось двуличием его отношение к Халку и к другим футболистам. Но он понимал, что к каждому нужен свой подход. Есть игроки, которые для тебя как для главного тренера важнее на данном этапе, и ты им уделяешь больше внимания. Прав ты или нет, время покажет, но ответственность на тебе, спрашивать будут с тебя.

— Поздравили Спаллетти с победой его «Наполи» в чемпионате Италии — первом триумфе Лучано в серии А?

— Через его помощника Даниэле Бальдини. Лично пообщаться не удалось. На протяжении прошлого сезона я практически после каждого матча их поздравлял. И наслаждался игрой «Наполи» — это была футбольная песня! Настолько исполнители подобрались под тот футбол, который Спаллетти хотел видеть...

— Удивило вас, что он ушел из «Наполи» после чемпионства?

— Думаю, что он принял это решение, взвесив все за и против. Сейчас-то Лучано тренирует сборную Италии — тоже место неплохое, правда? А в Неаполе он оставил о себе только положительные воспоминания, не оставив места для какого-либо негатива.

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
Лучано Спаллетти
1
1
Читайте также
Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026
Агент Фаджоли заявил, что Николо страдает лудоманией и пройдет курс лечения
В Москве мать 15 детей стала фигуранткой дела о торговле людьми
Марочко сообщил о ротации ВСУ на краснолиманском направлении
Экс-сотрудник ЦРУ заявил о взятии ВС РФ большого количества пленных ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Кармиотиссе» пожелали Кержакову удачи после слов о невыплате компенсации за работу в клубе
Новости
RSS RSS
Все новости