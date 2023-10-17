Кержаков — о том, что выпустил книгу в 20 лет: «Сейчас понимаю, что не стоило этого делать. А тогда — дурить так дурить!»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как сейчас относится к тому, что у него в 20-летнем возрасте вышла книга.

— Вы в 20 лет выпустили книгу. Прилично вам досталось от тренеров, от ветеранов команды?

— Ничего не было. В тот момент атмосфера в «Зените» была специфическая. Это был конец 2002 года, мы были на грани нового этапа. Провальный второй круг, десятое место. Наверное, сейчас я понимаю, что не стоило этого делать. Но тогда — почему нет? Сейчас у Дзюбы шоу, у меня тогда — книга. Дурить так дурить!