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Кержаков — о том, что выпустил книгу в 20 лет: «Сейчас понимаю, что не стоило этого делать. А тогда — дурить так дурить!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал, как сейчас относится к тому, что у него в 20-летнем возрасте вышла книга.

— Вы в 20 лет выпустили книгу. Прилично вам досталось от тренеров, от ветеранов команды?

— Ничего не было. В тот момент атмосфера в «Зените» была специфическая. Это был конец 2002 года, мы были на грани нового этапа. Провальный второй круг, десятое место. Наверное, сейчас я понимаю, что не стоило этого делать. Но тогда — почему нет? Сейчас у Дзюбы шоу, у меня тогда — книга. Дурить так дурить!

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова
Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
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