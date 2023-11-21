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Сегодня, 11:38

Источник: Дзагоев завершит карьеру из-за травмы

Руслан Минаев
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Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Ламии» Алан Дзагоев завершит профессиональную карьеру, сообщает греческое издание Gazzetta. 33-летний россиянин подписал контракт с клубом 28 сентября.

По информации источника, хавбек недавно получил травму, что и побудило его к завершению карьеры. Греческий клуб готов подождать на случай, если футболист передумает.

За «Ламию» Дзагоев в двух матчах — 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

После 11 туров «Ламия» с 15 очками занимает 6-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

Источник: Gazzetta.gr
Алан Дзагоев
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