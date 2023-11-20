Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:27

Арас Озбилис выдвинет свою кандидатуру на пост главы ФФА

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Урарту» Арас Озбилис планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Армении, сообщает Sputnik Армения.

По данным источника, экс-футболист 22 ноября выступит с пресс-конференцией, на которой объявит о завершении спортивной карьеры и выдвижении на пост главы ФФА. Выборы запланированы на 23 декабря.

Отношения между нынешним владельцем «Урарту» Джеваном Челоянцем и руководством ФФА давно обострились, и, возможно, с этим связано предстоящее выдвижение Озбилиса.

Нынешний президент Армен Меликбекян занял этот пост после смены власти в республике в сентябре 2018 года.

Арас Озбилис
ФК Урарту
1
0
Читайте также
«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави
Что нужно знать о сборной Кубы. Почему в стране футбол не популярен, а сборная играла на чемпионате мира всего раз в истории
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шпилевский: «Пока Кокорин не показал максимум, не проявил себя на 100 процентов»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости