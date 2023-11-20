Арас Озбилис выдвинет свою кандидатуру на пост главы ФФА

Бывший полузащитник «Урарту» Арас Озбилис планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Армении, сообщает Sputnik Армения.

По данным источника, экс-футболист 22 ноября выступит с пресс-конференцией, на которой объявит о завершении спортивной карьеры и выдвижении на пост главы ФФА. Выборы запланированы на 23 декабря.

Отношения между нынешним владельцем «Урарту» Джеваном Челоянцем и руководством ФФА давно обострились, и, возможно, с этим связано предстоящее выдвижение Озбилиса.

Нынешний президент Армен Меликбекян занял этот пост после смены власти в республике в сентябре 2018 года.