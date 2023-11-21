Роналду, Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича попали в число номинантов на приз лучшему игроку года Globe Soccer Awards

Стали известны претенденты на премию лучшему игроку 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Больше всего игроков номинированы у «Манчестер Сити» — 9. Далее идет «Реал» с 3 футболистами, попавшими в список.

Полный список из 30 номинантов: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Рубен Диаш, Фил Фоден, Джек Грилиш, Родри, Бернарду Силва, Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (оба — «Барселона»), Харри Кейн, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Награда Globe Soccer Awards вручается с 2010 года. Больше всех наград лучшему игроку года получал Криштиану Роналду — 6 раз.

Действующим обладателем приза является форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема. По одному разу награду вручали Лионелю Месси, Килиану Мбаппе, Роберту Левандовски, Франку Рибери и Радамелю Фалькао.