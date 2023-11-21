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Роналду, Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича попали в число номинантов на приз лучшему игроку года Globe Soccer Awards

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

Стали известны претенденты на премию лучшему игроку 2023 года по версии Globe Soccer Awards.

Больше всего игроков номинированы у «Манчестер Сити» — 9. Далее идет «Реал» с 3 футболистами, попавшими в список.

Полный список из 30 номинантов: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Лионель Месси («Интер Майами»), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес, Кевин Де Брейне, Рубен Диаш, Фил Фоден, Джек Грилиш, Родри, Бернарду Силва, Эдерсон (все — «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус Жуниор (все — «Реал»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовски (оба — «Барселона»), Харри Кейн, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Награда Globe Soccer Awards вручается с 2010 года. Больше всех наград лучшему игроку года получал Криштиану Роналду — 6 раз.

Действующим обладателем приза является форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема. По одному разу награду вручали Лионелю Месси, Килиану Мбаппе, Роберту Левандовски, Франку Рибери и Радамелю Фалькао.

Андре Онана
Антуан Гризманн
Бернарду Силва
Виктор Осимхен
Винисиус Жуниор
Гарри Кейн
Джек Грилиш
Джуд Беллингем
Илкай Гюндоган
Карим Бензема
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Ким Мин Джэ
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Мартин Эдегор
Мохамед Салах
Роберт Левандовски
Хвича Кварацхелия
Эрлин Холанн
Футбол
Букайо Сака
Лаутаро Мартинес
Хулиан Альварес
Яссин Буну
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