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Сегодня, 13:45

«Аль-Насру» запретили осуществлять трансферы из-за долга перед «Лестером» за трансфер Ахмеда Мусы

Клубу Криштиану Роналду запретили осуществлять трансферы из-за долгов
Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

ФИФА наложила на «Аль-Наср» запрет на осуществление трансферов, сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

Клуб из Саудовской Аравии наказан за то, что не выплатил «Лестеру» бонусы за трансфер нападающего Ахмеда Мусы.

В условиях сделки было прописано, что «Аль-Наср» должен будет заплатить 460 тысяч евро в случае, если Муса достигнет определенных показателей при выступлении за команду. Клуб до сих пор не осуществил выплату, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу «Лестера».

За «Аль-Наср» выступает знаменитый португальский нападающий, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Этим летом клуб купил полузащитника «Интера» Марцело Брозовича.

Ахмед Муса
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Лестер
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