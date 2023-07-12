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Сегодня, 11:06

Отец Кузяева объяснил, почему футболист не перешел в «Ференцварош»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева рассказал «СЭ», почему футболист отказался от варианта с переходом в «Ференцварош», который тренирует Станислав Черчесов.

«Мы в семье очень уважаем Станислава Саламовича. Но мы сразу сказали, что планируем рассматривать только команды из топ-5 европейских лиг. Станислав Саламович это знал, он уважал наше мнение. Тут сыграл фактор лиги, о котором мы всегда заявляли», — сказал Кузяев «СЭ».

В среду, 12 июля Кузяев подписал контракт с французским «Гавром» до конца июня 2025 года.

30-летний россиянин выступал за «Зенит» с июля 2017 года и покинул команду из Санкт-Петербурга после завершения сезона-2022/23 на правах свободного агента.

Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Ференцварош
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