«Аль-Наср» заинтересован в подписании Н'Голо Канте

«Аль-Наср» хочет подписать полузащитника «Челси» Н'Голо Канте, сообщает Foot Mercato.

31-летний француз выступает за «Челси» с 2016 года. Его действующее соглашение с клубом истекает летом следующего года. Как отмечает источник, футболист очень привязан к Лондону, однако он рассматривает вариант переезда в Саудовскую Аравию.

В текущем сезоне Канте провел 2 матча в АПЛ, в которых не отличился результативными действиями. Из-за травмы подколенного сухожилия он выбыл на 4 месяца и пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

Также «Аль-Наср» на данный момент ведет переговоры с представителями нападающего Криштиану Роналду и может подписать контракт с португальским футболистом до конца декабря.