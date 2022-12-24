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Сегодня, 23:31

Бывший форвард «Спартака» Барриос возобновит карьеру и подпишет контракт с аргентинским клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Лукас Барриос.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Лукас Барриос принял решение возобновить карьеру, сообщает El Tribuno de Jujuy.

38-летний парагваец подпишет контракт с клубом «Химнасия», который выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины.

В сентябре бывший нападающий сборной Парагвай принял решение завершить профессиональную карьеру.

С 2013 по 2015 год форвард выступал за московский «Спартак». За красно-белых он сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

За сборную Парагвая он забил 10 голов в 36 матчах.

Лукас Барриос
ФК Спартак (Москва)
0
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