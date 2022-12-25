Спортивный директор «Аль-Насра» подтвердил, что клуб претендует на Криштиану Роналду

Спортивный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.

«Пока не могу сказать ничего конкретного. Мы будем следить за ситуацией до конца года. Эта сделка огромного значения — не только для клуба, но и для страны, для футбола в мире в целом.

Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Он всегда был примером для меня как спортсмен. Я как гражданин Португалии, всегда буду его поддерживать», — цитирует Саласара Record.

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.