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Сегодня, 21:24

Спортивный директор «Аль-Насра» подтвердил, что клуб претендует на Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Спортивный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду в клуб из Саудовской Аравии.

«Пока не могу сказать ничего конкретного. Мы будем следить за ситуацией до конца года. Эта сделка огромного значения — не только для клуба, но и для страны, для футбола в мире в целом.

Роналду — один из лучших игроков в истории футбола. Он всегда был примером для меня как спортсмен. Я как гражданин Португалии, всегда буду его поддерживать», — цитирует Саласара Record.

Ранее Marca сообщала о том, что 37-летний португалец может подписать соглашение с «Аль-Насром».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

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