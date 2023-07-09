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Сегодня, 07:10

«Аль-Наср» предложил менее 40 миллионов евро за игрока «Порту» Отавио

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Аль-Наср» намерен приобрести полузащитника «Порту» Отавио, сообщает Maisfutebol.

По данным источника, отступные за 28-летнего игрока сборной Португалии составляют 40 миллионов евро, но саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, предложил меньше этой суммы.

«Драконы» хотели бы сохранить Отавио, поэтому постараются затянуть переговоры — с 15 июля отступные за футболиста вновь составят 60 миллионов.

Контракт Отавио с «Порту» рассчитан до июня 2025 года, при этом клубу принадлежат лишь 67,5 процента прав на полузащитника. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач.

ФК Аль-Наср
ФК Порту
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