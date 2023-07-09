Паулу Бенту может возглавить сборную ОАЭ

Португальский специалист Паулу Бенту возглавит сборную ОАЭ, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, контракт с 54-летним португальцем будет рассчитан до 2026 года.

Последним местом работы Бенту была сборная Кореи, которую он возглавлял с 2018 года. В декабре 2022-го португалец покинул свой пост после поражения в 1/8 финала ЧМ-2022 от Бразилии (1:4).

Также Бенту работал в «Спортинге», «Крузейро», «Олимпиакосе», «Чунцин Лифане» и руководил сборной Португалии с 2010 по 2014 год.