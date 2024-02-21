«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фейхом» в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК 21 февраля

«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Аль-Фейхом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК в среду, 21 февраля. Матч пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В России трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Старт» по платной подписке. Также права на трансляцию матчей Лиги чемпионов АФК в России принадлежат платному онлайн-сервису Okko.

В Казахстане матч «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» можно посмотреть на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

Первая игра завершилась победой «Аль-Насра». Единственный гол на счету португальского нападающего Криштиану Роналду. Форвард отличился на 81-й минуте матча.

В пяти последних очных встречах четыре раза победу одерживала команда из Эр-Рияда (1:0: 3:1, 4:0, 1:0). Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.