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21 февраля, 19:00

«Аль-Наср» — «Аль-Фейха»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Фейхом» в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК 21 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP

«Аль-Наср» на своем поле сыграет с «Аль-Фейхом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов АФК в среду, 21 февраля. Матч пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В России трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Старт» по платной подписке. Также права на трансляцию матчей Лиги чемпионов АФК в России принадлежат платному онлайн-сервису Okko.

В Казахстане матч «Аль-Наср» — «Аль-Фейха» можно посмотреть на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

Первая игра завершилась победой «Аль-Насра». Единственный гол на счету португальского нападающего Криштиану Роналду. Форвард отличился на 81-й минуте матча.

В пяти последних очных встречах четыре раза победу одерживала команда из Эр-Рияда (1:0: 3:1, 4:0, 1:0). Еще одна встреча завершилась вничью — 0:0.

Футбол
ФК Аль-Наср
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