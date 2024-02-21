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21 февраля, 19:06

Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Кокорину неправильно сейчас переходить в чемпионат России»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал информацию об интересе махачкалинского «Динамо» к форварду команды Александру Кокорину.

Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и гендиректор клуба Шамиль Газизов заявляли, что им интересен футболист.

«При всем уважении, переходить Саше сейчас в чемпионат России — неправильно. Тут должен быть стимул играть в Европе, бороться за еврокубки, за Лигу чемпионов. При всем уважении к махачкалинскому «Динамо»... — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Кокорин является игроком «Фиорентины», однако с 2022 года россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 24 матча за команду из Лимасола во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков за 20 игр.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Махачкала)
Алексей Шпилевский
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