Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «Кокорину неправильно сейчас переходить в чемпионат России»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал информацию об интересе махачкалинского «Динамо» к форварду команды Александру Кокорину.

Ранее президент «Динамо» Гаджи Гаджиев и гендиректор клуба Шамиль Газизов заявляли, что им интересен футболист.

«При всем уважении, переходить Саше сейчас в чемпионат России — неправильно. Тут должен быть стимул играть в Европе, бороться за еврокубки, за Лигу чемпионов. При всем уважении к махачкалинскому «Динамо»... — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

Кокорин является игроком «Фиорентины», однако с 2022 года россиянин выступает за «Арис» на правах аренды. В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 24 матча за команду из Лимасола во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков за 20 игр.