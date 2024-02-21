Источник: «Сабах» отказался от назначения Кержакова на пост главного тренера

«Сабах» отказался от кандидатуры Александра Кержакова на пост главного тренера, сообщает Legalbet.

По данным источника, азербайджанский клуб рассматривает других специалистов.

1 февраля «Сабах» объявил об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера. 41-летний специалист ушел после поражения от «Карабаха» (1:7) в Кубке Азербайджана.

Последним местом работы Кержакова был «Спартак» из Суботицы. В ноябре прошлого года российский тренер расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.