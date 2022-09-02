Агент заявил, что приезд нападающего «Байи» Матеуса Даво в Россию откладывается

Агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, что прибытие форварда «Байи» Матеуса Даво в Россию откладывается.

Сообщалось, что у Матеуса есть предложение от одного российского клуба.

«Прогресса в переговорах с российским клубом нет, Даво далек от приезда», — заявил Луис Фернандо Гарсия «РБ Спорт».