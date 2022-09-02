Агент заявил, что приезд нападающего «Байи» Матеуса Даво в Россию откладывается
Агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, что прибытие форварда «Байи» Матеуса Даво в Россию откладывается.
Сообщалось, что у Матеуса есть предложение от одного российского клуба.
«Прогресса в переговорах с российским клубом нет, Даво далек от приезда», — заявил Луис Фернандо Гарсия «РБ Спорт».
Права на 23-летнего бразильца принадлежат «Коринтиансу». В текущем сезоне в составе «Баии» Даво провел 24 матча в серии B, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
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