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Сегодня, 10:16

Агент заявил, что приезд нападающего «Байи» Матеуса Даво в Россию откладывается

Виктория Кравченко
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Агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, что прибытие форварда «Байи» Матеуса Даво в Россию откладывается.

Сообщалось, что у Матеуса есть предложение от одного российского клуба.

«Прогресса в переговорах с российским клубом нет, Даво далек от приезда», — заявил Луис Фернандо Гарсия «РБ Спорт».

Права на 23-летнего бразильца принадлежат «Коринтиансу». В текущем сезоне в составе «Баии» Даво провел 24 матча в серии B, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-davo-progressa-v-peregovorah-s-rossijskim-klubom-net-igrok-dalek-ot-priezda/
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